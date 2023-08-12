В Башкирии всадники-победители получили автомобили

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Баймакский район, как известно, стал местом, где прошел Международный фестиваль Башҡорт аты, на котором наездники представили лошадей башкирской породы.
Глава региона Радий Хабиров был не только впечатлён ярким праздником, но и уделил достойное внимание отличившимся. Среди награждённых – команда, представлявшая Баймакский район, победившая в скачках на двенадцать километров на башкирских лошадях, и команда наездников из Орнбуржья, лидировавшая на шестнадцатикилометровой дистанции, до которой допускались разные породы лошадей.
Победителям в игре «Ылак», представлявших Казахстан, досталась денежная сумма в 1 млн рублей.