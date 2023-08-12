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12 Августа , 22:14

В Башкирии всадники-победители получили автомобили

Ключи им вручил Радий Хабиров

В Башкирии всадники-победители получили автомобили
В Башкирии всадники-победители получили автомобили

Баймакский район, как известно, стал местом, где прошел  Международный  фестиваль  Башҡорт аты, на котором наездники представили лошадей башкирской породы.

Глава региона Радий Хабиров был не только впечатлён ярким праздником, но и уделил достойное внимание отличившимся. Среди награждённых – команда, представлявшая Баймакский район, победившая в скачках на двенадцать километров  на башкирских лошадях, и команда наездников из Орнбуржья, лидировавшая на шестнадцатикилометровой  дистанции, до которой допускались разные породы лошадей.

Победителям  в игре «Ылак», представлявших Казахстан, досталась денежная сумма в 1 млн рублей.

В Башкирии всадники-победители получили автомобили
В Башкирии всадники-победители получили автомобили
В Башкирии всадники-победители получили автомобили
В Башкирии всадники-победители получили автомобили
В Башкирии всадники-победители получили автомобили
В Башкирии всадники-победители получили автомобили
В Башкирии всадники-победители получили автомобили
В Башкирии всадники-победители получили автомобили
В Башкирии всадники-победители получили автомобили
В Башкирии всадники-победители получили автомобили
В Башкирии всадники-победители получили автомобили
В Башкирии всадники-победители получили автомобили
В Башкирии всадники-победители получили автомобили
В Башкирии всадники-победители получили автомобили
В Башкирии всадники-победители получили автомобили
В Башкирии всадники-победители получили автомобили
В Башкирии всадники-победители получили автомобили
В Башкирии всадники-победители получили автомобили
В Башкирии всадники-победители получили автомобили
Автор:
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"Стерлитамакский рабочий"

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