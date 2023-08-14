В башкирском Стерлитамаке состоялся ночной велопробег

Велопробег по всему городу – впечатляющая нагрузка, но супругам Алексею Лепаеву и Гульшат Бикташевой не привыкать: они с детьми каждый выходной проезжают на аллеям и паркам по 10 км вместе детьми: 10-летняя Лиза на собственном транспорте, пятилетняя Полина – на велокресле за надёжной папиной спиной.

– В сегодняшнем велопробеге для меня интереснее всего массовость, возможность покататься по большим дорогам и положительные эмоции, – говорит Алексей.

Работник строительной сферы, эту семейную велопрогулку он подарил себе на свой профессиональный праздник.