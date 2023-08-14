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14 Августа , 08:03

В башкирском Стерлитамаке состоялся ночной велопробег

Мигающие шлемы и искры из-под подошвы. Звучащие колонки на багажниках и счастливые малыши в велокреслах  – всё это ночной велопробег.

Драйв, тренировка мышц и взаимоуважения на дороге. Единство людей и энергия жизни.

В прошлом году Стерлитамак стал первым в республике городом, где был организован ночной велопробег – массовая велопрогулка по центральным улицам города. На этот воскресный вечер Стерлитамак стал велостолицей России: более 3200 дружных и спортивных взрослых и детей проехали рука об руку 17 километров по родному городу, чтобы увидеть его по-новому и полюбоваться им.  

Велопробег по всему городу – впечатляющая нагрузка, но супругам Алексею Лепаеву и Гульшат Бикташевой не привыкать: они с детьми каждый выходной проезжают на аллеям и паркам по 10 км вместе  детьми: 10-летняя Лиза на собственном транспорте, пятилетняя Полина – на велокресле за надёжной папиной спиной. 

– В сегодняшнем велопробеге для меня интереснее всего массовость, возможность покататься по большим дорогам и положительные эмоции, – говорит Алексей.

Работник строительной сферы, эту семейную велопрогулку он подарил себе на свой профессиональный праздник.

Заводчанин Денис Файзуллин с велосипедом на ты с раннего детства: учился кататься, как и многие, на четырёхколёсном. Во взрослой жизни его единомышленник по здоровому образу жизни – дочь Амелия. Одно время Денис даже на работу ездил на велосипеде, а в 2016 году участвовал с рабочим коллективом в велопробеге на Торатау. 

– Главное – соблюдать правила дорожного движения и ездить не спеша, благо город у нас цивилизованный, много велодорожек. 

Праздничное настроение в этот вечер было не только у велосипедистов, но и у горожан: люди приветствовали спортивную колонну, снимали движение на телефоны и желали велосипедистам хорошей прогулки.

Фото Динары Исхаковой и Сергея Крамскова

Автор:Екатерина Яковлева
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