Водитель и кондуктор автобуса из Стерлитамака стали призерами конкурса профессионального мастерства

В состязаниях приняло участие больше 100 профессионалов своего дела. Водители продемонстрировали членам жюри первоклассное знание правил дорожного движения и умение маневрировать транспортным средством. Кондукторы, в свою очередь, показали, скоростное и качественное обслуживание пассажиров.

Лучшей среди водителей автобусов большого класса вместимости стала Диана Нуровна Абкадырова.

Второе место - за стерлитамаковцем Пищулиным Андреем Константиновичем, третье место получил Клыжко Василий Григорьевич.

Первое место и звание "Лучший кондуктор - 2023" завоевала Лиана Садриева из УПАТП-1,

Отличилась и контролер-кассир из Стерлитамака, Лариса Собачкина, представляющая Стерлитамакское АТП, заняв достойное второе место. Третье место у Елены Евдокимовой (УПАТП-3).

Фото с сайта bashauto.ru.