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14 Августа , 17:30

Водитель и кондуктор автобуса из Стерлитамака стали призерами конкурса профессионального мастерства

11 августа в столице Башкирии прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов и контролеров-кассиров, организатором которого по традиции выступил ГУП «Башкортостан».

Водитель и кондуктор автобуса из Стерлитамака стали призерами конкурса профессионального мастерства
Водитель и кондуктор автобуса из Стерлитамака стали призерами конкурса профессионального мастерства

В состязаниях приняло участие больше 100 профессионалов своего дела. Водители продемонстрировали членам жюри первоклассное знание правил дорожного движения и умение маневрировать транспортным средством. Кондукторы, в свою очередь, показали, скоростное и качественное обслуживание пассажиров.

Лучшей среди водителей автобусов большого класса вместимости стала Диана Нуровна Абкадырова.

Второе место - за стерлитамаковцем Пищулиным Андреем Константиновичем, третье место получил Клыжко Василий Григорьевич.

Первое место и звание "Лучший кондуктор - 2023" завоевала Лиана Садриева из УПАТП-1, 

Отличилась и контролер-кассир из Стерлитамака, Лариса Собачкина, представляющая Стерлитамакское АТП, заняв достойное второе место. Третье место у Елены Евдокимовой (УПАТП-3).

Фото с сайта bashauto.ru.

 

Водитель и кондуктор автобуса из Стерлитамака стали призерами конкурса профессионального мастерства
Водитель и кондуктор автобуса из Стерлитамака стали призерами конкурса профессионального мастерства
Водитель и кондуктор автобуса из Стерлитамака стали призерами конкурса профессионального мастерства
Водитель и кондуктор автобуса из Стерлитамака стали призерами конкурса профессионального мастерства
Водитель и кондуктор автобуса из Стерлитамака стали призерами конкурса профессионального мастерства
Водитель и кондуктор автобуса из Стерлитамака стали призерами конкурса профессионального мастерства
Водитель и кондуктор автобуса из Стерлитамака стали призерами конкурса профессионального мастерства
Водитель и кондуктор автобуса из Стерлитамака стали призерами конкурса профессионального мастерства
Водитель и кондуктор автобуса из Стерлитамака стали призерами конкурса профессионального мастерства
Автор:Эльвира Рахимова
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