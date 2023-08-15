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15 Августа , 17:08

В Башкирии спасли мужчину, который тонул в реке Белой

15 августа спасатели предотвратили трагедию на воде.

В Башкирии спасли мужчину, который тонул в реке Белой
В Башкирии спасли мужчину, который тонул в реке Белой

События происходили в Салавате. 37-летний мужчина, будучи нетрезвым, решил искупаться в Белой, в месте не предназначенном для купания. 

На набережной спасатели заметили  мужчину без одежды. Он решил переплыть реку. Понимая, что пловец не знает, что делает, сотрудники отряда сели в лодку и отправились на помощь. 

В критический момент  ему протянули руку. Незадачливого пловца вытащили из реки и привезли ему одежду, а после передали сотрудникам полиции.

По информации ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".

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