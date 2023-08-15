В Башкирии спасли мужчину, который тонул в реке Белой

События происходили в Салавате. 37-летний мужчина, будучи нетрезвым, решил искупаться в Белой, в месте не предназначенном для купания.

На набережной спасатели заметили мужчину без одежды. Он решил переплыть реку. Понимая, что пловец не знает, что делает, сотрудники отряда сели в лодку и отправились на помощь.

В критический момент ему протянули руку. Незадачливого пловца вытащили из реки и привезли ему одежду, а после передали сотрудникам полиции.

По информации ИА "Башинформ"

Фото: ИА "Башинформ".