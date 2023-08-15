В одном из городов Башкирии прошли съемки экшн-сериала «Цифровой код»

По словам режиссера Александра Люмана, команда проекта довольно долго искала подходящий город по всей России. Октябрьский им понравился своей уникальной архитектурой и красотой гор, которые возвышаются вокруг города.

Кроме того, важным фактором послужил и другой момент.

— Именно в Октябрьском работает Тимур Сибагатуллин, который является победителем конкурса среди сотрудников органов предварительного следствия в системе МВД России, и именно он стал прототипом нашего главного героя Дениса Жданова, - пояснил режиссер.

На данный момент основной блок съемок сериала окончен, поэтому в скором времени съемочная группа отправится в экспедицию по Башкирии, чтобы отснять заявочные кадры города, демонстрирующую его красоту.

Основным злом в сериале выступает новое игровое приложение, которое становится популярным среди подростков. Став победителем в игре, отличающейся своей жестокостью, участникам обещают большой денежный приз. Но проблема приобретает федеральный масштаб, и чтобы устранить ее, к расследованию приступают лучшие сотрудники правоохранительных органов. Одним из них становится Денис Жданов, который узнал, что в опасную схему втянут его собственный сын.

Фото: предоставлено продюсером Олегом Хазовым.