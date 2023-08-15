+25 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
15 Августа , 12:57

В одном из городов Башкирии прошли съемки экшн-сериала «Цифровой код»

Уже осенью этого года на одной из онлайн-платформ можно будет посмотреть экшн-сериал под названием «Цифровой код». Продюсер Олег Хазов рассказал корреспондентам ИА «Башинформ», что данный кинопроект станет российским ответом нашумевшему южнокорейскому сериалу «Игра в кальмара», а основной локацией для съемок стал город Октябрьский.

В одном из городов Башкирии прошли съемки экшн-сериала «Цифровой код»
В одном из городов Башкирии прошли съемки экшн-сериала «Цифровой код»

По словам режиссера Александра Люмана, команда проекта довольно долго искала подходящий город по всей России. Октябрьский им понравился своей уникальной архитектурой и красотой гор, которые возвышаются вокруг города.

Кроме того, важным фактором послужил и другой момент.

Именно в Октябрьском работает Тимур Сибагатуллин, который является победителем конкурса среди сотрудников органов предварительного следствия в системе МВД России, и именно он стал прототипом нашего главного героя Дениса Жданова, - пояснил режиссер.

На данный момент основной блок съемок сериала окончен, поэтому в скором времени съемочная группа отправится в экспедицию по Башкирии, чтобы отснять заявочные кадры города, демонстрирующую его красоту.

Основным злом в сериале выступает новое игровое приложение, которое становится  популярным среди подростков. Став победителем в игре, отличающейся своей жестокостью, участникам обещают большой денежный приз. Но проблема приобретает федеральный масштаб, и чтобы устранить ее, к расследованию приступают лучшие сотрудники правоохранительных органов. Одним из них становится Денис Жданов, который узнал, что в опасную схему втянут его собственный сын.

Фото: предоставлено продюсером Олегом Хазовым.

 

Автор:Эльвира Рахимова
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика