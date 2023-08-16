Кто куда, а я – в Башкирию на хутор Янги Юрт

В суете современной жизни с её технологическими чудесами и бесконечными делами иногда хочется найти убежище, где звучат другие, более мягкие ноты.

Одно из таких мест – хутор Янги Юрт в Ишимбайском районе. Здесь я не только отдыхала от городской суматохи. Это ещё и связь с корнями, семейной историей и бесценные воспоминания.

Прелесть окружающей природы сразу бросалась в глаза: зелёные луга, разноцветье, высокие деревья. Рассвет приносил аромат свежеиспечённого в домашней печи хлеба.

В этом деревенском уголке у каждого предмета – своя уникальная история, а скрип деревянных полов и тепло печи создавали непередаваемый уют. Утренние прогулки по полям, сопровождаемые пением птиц, переносили меня в мир спокойствия и гармонии.

Бабушка – центр семейной жизни, ведь её дом всегда радушно принимал пятерых детей, восьмерых внуков и семерых правнуков. Каждый визит к ней становится настоящим праздником.

Весёлые голоса детей разносились повсюду: там играли в спортивные игры, тут кружились на велосипедах, а у ворот звучали старые, но дорогие сердцу качели.

Когда солнце опускалось за горизонт, природа затихала, на двор выносился массивный стол, старый и уже покосившийся, но непоколебимо служивший своей цели. На его поверхности торжественно выстраивались ароматные шашлыки, свежие салаты, разнообразные овощи и сочные фрукты. В такие минуты в воздухе витала непередаваемая атмосфера тепла и единения.

Бабушки нет с нами уже больше полугода, но её смех, забота и радушие никогда не забудутся.

Элина КУНАФИНА