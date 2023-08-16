В Стерлитамакскую больницу № 1 поступило новое оборудование

Новое оборудование позволяет узнать специалистам состояние пациента в настоящее время, каким образом протекает текущая вентиляция и уточнить прошлые показатели, а также провести необходимые процедуры на каждом участке легких.

Главный врач больницы Ильшат Яппаров рассказал, что аппарты ИВЛ уже установлены в отделении анестезиологии-реанимации №1 и в блоке реанимации и интенсивной терапии регионального сосудистого центра.

- Искусственная вентиляция легких используется для оказания помощи пациентам при отсутствии естественного дыхания или его серьезных нарушениях, а также во время хирургических операций под общим наркозом, - пояснил он.