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16 Августа , 17:13

В Стерлитамакскую больницу № 1 поступило новое оборудование

Пресс-служба Министерства здравоохранения Башкирии сообщает, что в рамках реализации программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в Стерлитамакскую городскую клиническую больницу № 1 поступило три современных аппарата искусственной вентиляции легких Carescape R860.

Новое оборудование позволяет узнать специалистам состояние пациента в настоящее время, каким образом протекает текущая вентиляция и уточнить прошлые показатели, а также провести необходимые процедуры на каждом участке легких.

Главный врач больницы Ильшат Яппаров рассказал, что аппарты ИВЛ уже установлены в отделении анестезиологии-реанимации №1 и в блоке реанимации и интенсивной терапии регионального сосудистого центра. 

- Искусственная вентиляция легких используется для оказания помощи пациентам при отсутствии естественного дыхания или его серьезных нарушениях, а также во время хирургических операций под общим наркозом, - пояснил он.

Автор:Эльвира Рахимова
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