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17 Августа , 12:00

Молодые ученые Башкирии могут улучшить жилищные условия и пройти стажировку

Пройти научно-образовательные стажировки  и улучшить свои жилищные условия молодые люди могут на средства грантов. 

Молодые ученые Башкирии могут улучшить жилищные условия и пройти стажировку
Молодые ученые Башкирии могут улучшить жилищные условия и пройти стажировку

Гранты будут предоставлены по результатам конкурса, который проводит региональное  Министерство образования и науки.  Грантовые средства выделяются университетам и научным организациям. 

Заявки на участие  принимаются с 17 августа по 15 сентября. Более подробно об условиях можно прочитать  здесь. В конкурсе могут принять участие все федеральные государственные научные учреждения республики. Стаж претендента  должен быть не менее трех лет.

 В 2022 году, благодаря республиканской  программе по поддержке молодых ученых, 70 человек улучшили жилищные условия,  262  - прошли стажировки и повысили качество  исследований.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:Валерий Шахов.

Автор:
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