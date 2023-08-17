Молодые ученые Башкирии могут улучшить жилищные условия и пройти стажировку

Гранты будут предоставлены по результатам конкурса, который проводит региональное Министерство образования и науки. Грантовые средства выделяются университетам и научным организациям.

Заявки на участие принимаются с 17 августа по 15 сентября. Более подробно об условиях можно прочитать здесь. В конкурсе могут принять участие все федеральные государственные научные учреждения республики. Стаж претендента должен быть не менее трех лет.

В 2022 году, благодаря республиканской программе по поддержке молодых ученых, 70 человек улучшили жилищные условия, 262 - прошли стажировки и повысили качество исследований.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото:Валерий Шахов.