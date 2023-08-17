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17 Августа , 16:34

Успехи Башкирии по реконструкции спортивных объектов отметили на совещании у Президента РФ Владимира Путина

На совещании Президента РФ с членами правительства Республика Башкортостан  отмечена  как регион, показавший отличные результаты в работе по обновлению спортивной инфраструктуры школ.

Успехи Башкирии по реконструкции спортивных объектов отметили на совещании у Президента РФ Владимира Путина
Успехи Башкирии по реконструкции спортивных объектов отметили на совещании у Президента РФ Владимира Путина

Глава государства  перед новым учебным  годом  поинтересовался, как идёт работа со спортивными школами.  Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отвечая на вопрос президента, отметил в числе лидеров Башкирию.

«Регионы страны провели огромную работу по приведению в нормативное состояние инфраструктуры спорта", — отметил  вице-премьер.

В Республике Башкортостан реализуется проект «Успех каждого ребенка», в рамках которого ремонтируются  школьные спортивные залы и площадки, закупается инвентарь,  развиваются спортклубы при школах.

В регионе уже отремонтировали  спортивные школы в Верхнеяркеево, Ишимбае, Октябрьском, Кумертау и   Уфе.

Глава РБ Радий Хабиров считает, что многому из того, чего он достиг в жизни, он обязан спорту и старается создать  в республике все условия, чтобы приобщить детей к спортивным занятиям.

В  регионе функционирует  Центр спортивной подготовки и  строится Дворец борьбы, реализуется проект «Сельский тренер». В ближайшее время в планах -  построить в районных центрах физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами.

Фото Динары Исхаковой.

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"Стерлитамакский рабочий"

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