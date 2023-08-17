Успехи Башкирии по реконструкции спортивных объектов отметили на совещании у Президента РФ Владимира Путина

Глава государства перед новым учебным годом поинтересовался, как идёт работа со спортивными школами. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко, отвечая на вопрос президента, отметил в числе лидеров Башкирию.

«Регионы страны провели огромную работу по приведению в нормативное состояние инфраструктуры спорта", — отметил вице-премьер.

В Республике Башкортостан реализуется проект «Успех каждого ребенка», в рамках которого ремонтируются школьные спортивные залы и площадки, закупается инвентарь, развиваются спортклубы при школах.

В регионе уже отремонтировали спортивные школы в Верхнеяркеево, Ишимбае, Октябрьском, Кумертау и Уфе.

Глава РБ Радий Хабиров считает, что многому из того, чего он достиг в жизни, он обязан спорту и старается создать в республике все условия, чтобы приобщить детей к спортивным занятиям.

В регионе функционирует Центр спортивной подготовки и строится Дворец борьбы, реализуется проект «Сельский тренер». В ближайшее время в планах - построить в районных центрах физкультурно-оздоровительные комплексы с бассейнами.

Фото Динары Исхаковой.