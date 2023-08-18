Эксперты Башкирии прокомментировали конкурс господдержки молодых ученых республики

Своим мнением о проведении подобных конкурсов в регионе поделились известные эксперты Башкирии и прошлогодние конкурсанты.

Аспирант Башкирского государственного медицинского университета Артур Хусаинов рассказал, что решил стать врачом по примеру своей бабушки. В прошлом году он стал не только участником конкурса, но и одним из победителей, чего молодой ученый и сам не ожидал.

- Получение поддержки стало для меня конечно неожиданностью – до последнего не верил, что получу. Благодаря ей, мы почти закрыли семейную ипотеку, - рассказал он.

В планах Артура Хусаинова защитить кандидатскую диссертацию и продолжать научную и педагогическую деятельность. Кроме того, он интересуется вопросами физического развития, физической подготовленности и питания детей и молодежи.

Также в прошлом году участником конкурса стал Шамиль Файзрахманов, директор центра молодежных инициатив и социальной защиты БашГАУ. Средства от полученного гранта также пошли на решение квартирного вопроса.

— В ноябре прошлого года в нашей семье родилась двойня, - поделился он радостью, добавив, что получение господдержки – это также отличный стимул для дальнейшей реализации и развития молодёжных инициатив студентов аграрного университета.

Ректор УУНиТ Вадим Захаров отметил, что опыт прошлого года подтверждает необходимость проведения подобных конкурсов в Башкирии, благодаря которым молодые ученые проявляют себя и свои идеи, получают отличную возможность пройти стажировку в ведущих вузах не только России, но и мира, а значит, и в дальнейшем развивать новые направления в университетах Башкирии.