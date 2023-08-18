+30 °С
Ясно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
18 Августа , 11:28

В нескольких городах Башкирии появились штабы второго батальона им. Салавата Юлаева

Жителям Башкирии, желающим вступить в ряды добровольцев, теперь не обязательно ехать в Уфу, где действует центральный штаб по формированию второго добровольческого батальона им. Салавата Юлаева, так как в таких городах, как Стерлитамак, Туймазы и в селе Малояз открылись новые штабы.

 В Стерлитамаке штаб находиться по адресу ул. Шафиева, д.15, для получения необходимой информации звонить по номеру 8-917-403-37-34. График работы штаба с 8.30 до 17.30.

В Туймазах кандидатов на службу по контракту ожидают по адресу ул. Островского, 52, режим работы с 8:30 до 17:30 часов, сб, вс – выходные, контактный номер 8-917-788-95-65.

В селе Малояз штаб расположился на улице 60 лет СССР,  5 (кабинет № 6), в сб-вс прием по предварительному звонку, телефон 8-987-592-70-59.

Центральный штаб в столице Башкирии находится по адресу бульвар Славы, 6. Работает ежедневно с 8.00 до 20.00.  Либо можно позвонить по номеру 8-987-023-76-00.

Автор:Эльвира Рахимова
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика