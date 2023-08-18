В нескольких городах Башкирии появились штабы второго батальона им. Салавата Юлаева

В Стерлитамаке штаб находиться по адресу ул. Шафиева, д.15, для получения необходимой информации звонить по номеру 8-917-403-37-34. График работы штаба с 8.30 до 17.30.

В Туймазах кандидатов на службу по контракту ожидают по адресу ул. Островского, 52, режим работы с 8:30 до 17:30 часов, сб, вс – выходные, контактный номер 8-917-788-95-65.

В селе Малояз штаб расположился на улице 60 лет СССР, 5 (кабинет № 6), в сб-вс прием по предварительному звонку, телефон 8-987-592-70-59.

Центральный штаб в столице Башкирии находится по адресу бульвар Славы, 6. Работает ежедневно с 8.00 до 20.00. Либо можно позвонить по номеру 8-987-023-76-00.