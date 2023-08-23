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23 Августа , 15:14

260 заявок поступило в штабы формирования второго батальона им. Салавата Юлаева в Башкирии

В Башкирии продолжается формирование второго батальона им. Салавата Юлаева. За 2 недели в штаб добровольцев республики поступило 260 заявок.

По словам Артура Юмагужина, советник главы республики по взаимодействию с войсками Нацгвардии РФ, только за сегодняшний день в штаб пришли еще 20 человек, а звонят, чтобы узнать дополнительную информацию, еще больше.

Напомним, что набор добровольцев в новый батальон им. Салавата Юлаева стартовал 10 августа. В дальнейшем он так же, как первый, станет частью войск Росгвардии.

Поступить на службу по контракту могут мужчины в возрасте до 55 лет и офицеры до 60. Отметим, что качестве поваров и медицинских сотрудниц принимают в подразделение и женщин.

По всем вопросам можно обратиться специальные штабы, которые теперь действуют в нескольких городах Башкирии.

Центральный штаб находится в Уфе по адресу: бульвар Славы, д.6. График работы: ежедневно с 8 до 20 часов.

В Стерлитамаке добровольцев ожидают на улице Шафиева, д.15. Штаб работает с 8.30 до 17.30, звонить по номеру 8-917-403-37-34.

Туймазы: улица Островского, 52, время работы с 8:30 до 17:30 часов, сб, вс – выходные, телефон 8-917-788-95-65;

Малояз: улица 60 лет СССР, 5 (кабинет № 6), в сб-вс прием по предварительному звонку, телефон 8-987-592-70-59.

Автор:Эльвира Рахимова
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