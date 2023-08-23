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23 Августа , 19:27

В Башкирии поблагодарили тех, кто участвовал в организации и проведении международного фестиваля «Купец 2.0» и ночного велопробега

Масштабы мероприятий были видны  даже по числу собравшихся  в администрации г. Стерлитамака на церемонию  награждения

В Башкирии поблагодарили тех, кто участвовал в организации и проведении международного фестиваля «Купец 2.0» и ночного велопробега
В Башкирии поблагодарили тех, кто участвовал в организации и проведении международного фестиваля «Купец 2.0» и ночного велопробега

Открывая церемонию , мэр города Рустем  Газизов поблагодарил всех собравшихся  -  сотрудников администрации города, предпринимателей, руководителей коммунальных предприятий,   учреждений образования, культуры, медицины, транспорта, торговли,  правоохранительных органов средств массовой информации.

   Фестиваль  «Купец 2.0» становится всё более зрелищным и масштабным. Для участия в нём заявились 238 ремесленников. Больше  бы было просто трудно разместить на традиционной площадке. Поэтому в будущем возможно  расширение, например, в строну  благоустроенных набережных и других общественных территорий.  Ведь благодаря слаженной работе большой и дружной команды фестиваль уже приобрёл статус международного

Говоря о ночном велопробеге,  Рустем  Фаритович  отметил и руководство  ОГИБДД , сумевшее обеспечить  безопасное движение участников по городским  улицам.

 О будущем  таких мероприятий креативный  директор фестиваля   «Купец 2.0» Мария Орешникова сказала коротко , но  многообещающе: «Алга,  Стерлитамак!».

В Башкирии поблагодарили тех, кто участвовал в организации и проведении международного фестиваля «Купец 2.0» и ночного велопробега
В Башкирии поблагодарили тех, кто участвовал в организации и проведении международного фестиваля «Купец 2.0» и ночного велопробега
В Башкирии поблагодарили тех, кто участвовал в организации и проведении международного фестиваля «Купец 2.0» и ночного велопробега
В Башкирии поблагодарили тех, кто участвовал в организации и проведении международного фестиваля «Купец 2.0» и ночного велопробега
В Башкирии поблагодарили тех, кто участвовал в организации и проведении международного фестиваля «Купец 2.0» и ночного велопробега
В Башкирии поблагодарили тех, кто участвовал в организации и проведении международного фестиваля «Купец 2.0» и ночного велопробега
В Башкирии поблагодарили тех, кто участвовал в организации и проведении международного фестиваля «Купец 2.0» и ночного велопробега
В Башкирии поблагодарили тех, кто участвовал в организации и проведении международного фестиваля «Купец 2.0» и ночного велопробега
В Башкирии поблагодарили тех, кто участвовал в организации и проведении международного фестиваля «Купец 2.0» и ночного велопробега
В Башкирии поблагодарили тех, кто участвовал в организации и проведении международного фестиваля «Купец 2.0» и ночного велопробега
В Башкирии поблагодарили тех, кто участвовал в организации и проведении международного фестиваля «Купец 2.0» и ночного велопробега
В Башкирии поблагодарили тех, кто участвовал в организации и проведении международного фестиваля «Купец 2.0» и ночного велопробега
В Башкирии поблагодарили тех, кто участвовал в организации и проведении международного фестиваля «Купец 2.0» и ночного велопробега
В Башкирии поблагодарили тех, кто участвовал в организации и проведении международного фестиваля «Купец 2.0» и ночного велопробега
В Башкирии поблагодарили тех, кто участвовал в организации и проведении международного фестиваля «Купец 2.0» и ночного велопробега
В Башкирии поблагодарили тех, кто участвовал в организации и проведении международного фестиваля «Купец 2.0» и ночного велопробега
В Башкирии поблагодарили тех, кто участвовал в организации и проведении международного фестиваля «Купец 2.0» и ночного велопробега
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