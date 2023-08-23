В Башкирии поблагодарили тех, кто участвовал в организации и проведении международного фестиваля «Купец 2.0» и ночного велопробега

Открывая церемонию , мэр города Рустем Газизов поблагодарил всех собравшихся - сотрудников администрации города, предпринимателей, руководителей коммунальных предприятий, учреждений образования, культуры, медицины, транспорта, торговли, правоохранительных органов средств массовой информации.

Фестиваль «Купец 2.0» становится всё более зрелищным и масштабным. Для участия в нём заявились 238 ремесленников. Больше бы было просто трудно разместить на традиционной площадке. Поэтому в будущем возможно расширение, например, в строну благоустроенных набережных и других общественных территорий. Ведь благодаря слаженной работе большой и дружной команды фестиваль уже приобрёл статус международного

Говоря о ночном велопробеге, Рустем Фаритович отметил и руководство ОГИБДД , сумевшее обеспечить безопасное движение участников по городским улицам.

О будущем таких мероприятий креативный директор фестиваля «Купец 2.0» Мария Орешникова сказала коротко , но многообещающе: «Алга, Стерлитамак!».