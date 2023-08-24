В Башкирии с каждым днем растет количество желающих поступить на службу по контракту во второй батальон им. Салавата Юлаева

Отправиться на службу по контракту чаще всего желают сотрудники МВД. Основным костяком являются те, кто уже имел боевой опыт на Северном Кавказе, Афганистане и в СВО.

— В первую очередь мы спрашиваем, какие цели преследует человек, зачем он решил выбрать службу в зоне СВО. Все говорят, что мотивированы службой своих товарищей в спецоперации, у всех патриотический настрой. „Надо Родину защищать вместе со своими земляками“, — говорят мужчины, - рассказал Борис Мужавиров.

Одним из кандидатов стать добровольцем стал 27-летний Дмитрий. За плечами мужчины служба в ракетных войсках стратегического назначения. Был помощником бурильщика в крупной добывающей компании с хорошей зарплатой. Среди близких друзей у кандидата много друзей, которые были мобилизованы прошлой осенью и сегодня защищают интересы страны. Дмитрий отметил, что внезапно осознал, что и он хочет быть вместе с теми бойцами и земляками.

Считаю, что контракт должны подписывать те, кто твёрдо решил служить в зоне СВО. Мои товарищи рассказывали, что случайным людям там не место. Если есть чем заняться на "гражданке", то лучше хорошо выполняйте свою работу в тыл, - сказал он.

Желающим отправиться на службу по контракту необходимо при себе иметь паспорт, военный билет, документ об образовании, а также пройти собеседование.

Кандидатов ожидают в центральном штабе, который находится в Уфе по адресу Уфа, бульвар Славы, 6 (здание ДОСААФ), телефон: +7 (987) 023-76-00.

А также в нескольких филиалах штабов, которые недавно открылись в Стерлитамаке, Туймазах и в селе Малояз.

Адреса и номера телефонов филиалов штаба по формированию второго батальона им. Салавата Юлаева.

Стерлитамак: улица Шафиева, 15, время работы с 8.30 до 17.30, телефон +7 (917) 403-37-34.

Туймазы: улица Островского, 52, время работы с 8.30 до 17.30, сб. и вс. — выходные, телефон +7 (917) 788-95-65;

Малояз: улица 60 лет СССР, 5 (кабинет № 6), в сб.-вс. прием по предварительному звонку, телефон +7 (987) 592-70-59.

Фото: ИА "Башинформ".