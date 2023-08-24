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24 Августа , 15:10

В Башкирии в оборот поступили обновленные пятирублевые купюры

Теперь жители Башкирии могут расплачиваться или получить на сдачу новые пятирублевые купюры. Об этом сообщил Нацбанк по РБ Банка России.  

В Башкирии в оборот поступили обновленные пятирублевые купюры
В Башкирии в оборот поступили обновленные пятирублевые купюры

Образцом обновленных банкнот послужили купюры 1998 года. Для долгого срока службы их покрыли защитным лаком, что увеличивает их использование на 30%.

Замуправляющего отделением Егор Михтанюк рассказал, что и ранее данные купюры можно было встретить в обороте, но гораздо  реже, так как некоторое время назад их перестали выпускать. Причиной тому послужила их недолговечность в отличие от монет.

На сегодняшний день более выгодной является печатная версия пятирублевых банкнот.

Отметим, что расплачиваться в магазинах можно будет как обновленными бумажными деньгами, так и привычными пятирублевыми монетами.

Фото:Отделение Национального банка по РБ Банка России.

 

Автор:Эльвира Рахимова
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