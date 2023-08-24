В Башкирии в оборот поступили обновленные пятирублевые купюры

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Образцом обновленных банкнот послужили купюры 1998 года. Для долгого срока службы их покрыли защитным лаком, что увеличивает их использование на 30%.
Замуправляющего отделением Егор Михтанюк рассказал, что и ранее данные купюры можно было встретить в обороте, но гораздо реже, так как некоторое время назад их перестали выпускать. Причиной тому послужила их недолговечность в отличие от монет.
На сегодняшний день более выгодной является печатная версия пятирублевых банкнот.
Отметим, что расплачиваться в магазинах можно будет как обновленными бумажными деньгами, так и привычными пятирублевыми монетами.
Фото:Отделение Национального банка по РБ Банка России.