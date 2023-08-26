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26 Августа , 20:53

Боец спецоперации из Башкирии, не давший сгореть в пожаре односельчанину, свой поступок считает обычным делом

Это случилось во время короткого отпуска домой

Боец спецоперации из Башкирии, не давший сгореть в пожаре односельчанину, свой поступок считает обычным делом
Боец спецоперации из Башкирии, не давший сгореть в пожаре односельчанину, свой поступок считает обычным делом

Бойца спецоперации, не давшему сгореть в пожаре односельчанину, зовут Ильдарисом, он из Балтачевского района. Призвали его около года назад. А пожар в соседнем доме произошёл  во время короткого отпуска домой. Ильдарис сумел вытащить одного человека через окно, пока была такая возможность. Вскоре пламя стало таким сильным, что дальнейшие спасательные действия были уже невозможны. Два человека, как оказалось, оставшиеся в огне, погибли.

Ильдарис сделал всё, что мог. Но подвигом свой поступок не считает. Об этом сообщает ИА «Башинформ».

Боец спецоперации из Башкирии, не давший сгореть в пожаре односельчанину, свой поступок считает обычным делом
Боец спецоперации из Башкирии, не давший сгореть в пожаре односельчанину, свой поступок считает обычным делом
Боец спецоперации из Башкирии, не давший сгореть в пожаре односельчанину, свой поступок считает обычным делом
Боец спецоперации из Башкирии, не давший сгореть в пожаре односельчанину, свой поступок считает обычным делом
Боец спецоперации из Башкирии, не давший сгореть в пожаре односельчанину, свой поступок считает обычным делом
Боец спецоперации из Башкирии, не давший сгореть в пожаре односельчанину, свой поступок считает обычным делом
Боец спецоперации из Башкирии, не давший сгореть в пожаре односельчанину, свой поступок считает обычным делом
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"Стерлитамакский рабочий"

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