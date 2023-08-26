Во втором городе Башкирии по величине состоялся полезный "Фестиваль здоровья"

По желанию родителей детям от 5 до 18 лет в передвижном комплексе делали УЗИ щитовидной железы и общий анализ крови, а под открытым небом семьи могли проконсультироваться у кардиолога, пульмонолога, эндокринолога, иммунолога и других узких специалистов Детской городской больницы.

- Фестиваль детского здоровья, который мы решили провести в преддверии Дня знаний, направлен на диагностику возможных заболеваний, - говорит главный врач ДГБ Борис Мухтарович Шарипов. - Порой в суете не все могут вовремя попасть на приём к нужному специалисту, а сегодня каждый может это сделать.

- От каких ошибок Вам хочется предостеречь сегодняшних родителей?

- Среди малышей и подростков распространены заболевания пищеварительной системы, это связано с неправильным питанием. Каждую неделю регистрируется новый случай сахарного диабета. Нужно обратить внимание на то, что едят дети, исключить фастфуд и готовить правильные блюда.

- Как избежать проблем со зрением и осанкой, которые появляются из-за гаджетов?

- Использовать телефоны только по прямому назначению - для звонков, а не для развлечения.