Башкирские врачи удалили зубочистку из тела семилетнего ребёнка

Ребенок несколько месяцев жаловался на боли при мочеиспускании. Даже рентгенография не показала инородное тело.

При экстренной госпитализации врачами-урологами была проведена диагностика. Зубочистку невозможно было удалить ручным способом, потому что она обросла камнями. В результате была проведена малоинвазивная операция. С помощью одного прокола 5мм врачи удалили зубочистку из мочевого пузыря, - сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на своей странице в социальных сетях.

Сейчас с ребенком все в порядке. Девочка идет на поправку.

Фото:Айрат Рахматуллин, соцсети