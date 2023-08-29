+11 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
29 Августа , 13:33

Башкирские врачи удалили зубочистку из тела семилетнего ребёнка

В Уфе специалисты провели операцию по извлечению зубочистки из уретры девочки.

Башкирские врачи удалили зубочистку из тела семилетнего ребёнка
Башкирские врачи удалили зубочистку из тела семилетнего ребёнка

Ребенок несколько месяцев жаловался на боли при мочеиспускании. Даже рентгенография не показала инородное тело.

При экстренной госпитализации врачами-урологами была проведена диагностика. Зубочистку невозможно было удалить ручным способом, потому что она обросла камнями. В результате была проведена малоинвазивная операция. С помощью одного прокола 5мм врачи удалили зубочистку из мочевого пузыря, - сообщил министр здравоохранения республики Айрат Рахматуллин на своей странице в социальных сетях.

Сейчас с ребенком все в порядке. Девочка идет на поправку.

Фото:Айрат Рахматуллин, соцсети

Башкирские врачи удалили зубочистку из тела семилетнего ребёнка
Башкирские врачи удалили зубочистку из тела семилетнего ребёнка
Башкирские врачи удалили зубочистку из тела семилетнего ребёнка
Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика