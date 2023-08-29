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29 Августа , 10:26

Врачи из Башкирии провели медосмотр бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова

Как сообщает в своем телеграм-канале руководитель администрации Главы республики Максим Забелин, медработники, находящиеся сейчас в Красном Луче, в течение трех дней проводили первичный осмотр бойцов, возвратившихся с передовой. Военнослужащим была оказана и хирургическая помощь, потому что некоторым требовалась обработка ран от осколков.

Врачи из Башкирии провели медосмотр бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова
Врачи из Башкирии провели медосмотр бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова

Максим Забелин на своей странице в социальных сетях поблагодарил медиков за труд и преданность, проявляемые медицинской бригадой.

Фото:  из телеграм-канала Максима Забелина

Врачи из Башкирии провели медосмотр бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова
Врачи из Башкирии провели медосмотр бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова
Врачи из Башкирии провели медосмотр бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова
Врачи из Башкирии провели медосмотр бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова
Врачи из Башкирии провели медосмотр бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова
Врачи из Башкирии провели медосмотр бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова
Врачи из Башкирии провели медосмотр бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова
Врачи из Башкирии провели медосмотр бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова
Врачи из Башкирии провели медосмотр бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова
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"Стерлитамакский рабочий"

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