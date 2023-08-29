Врачи из Башкирии провели медосмотр бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова
Как сообщает в своем телеграм-канале руководитель администрации Главы республики Максим Забелин, медработники, находящиеся сейчас в Красном Луче, в течение трех дней проводили первичный осмотр бойцов, возвратившихся с передовой. Военнослужащим была оказана и хирургическая помощь, потому что некоторым требовалась обработка ран от осколков.
Врачи из Башкирии провели медосмотр бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова
Максим Забелин на своей странице в социальных сетях поблагодарил медиков за труд и преданность, проявляемые медицинской бригадой.
Фото: из телеграм-канала Максима Забелина
Врачи из Башкирии провели медосмотр бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова