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30 Августа , 10:42

Военнослужащий из Башкирии служит в зоне СВО солистом полкового оркестра

Боец Динар в 2016 году закончил колледж культуры, после которого был призван на срочную службу. Его приняли в полковой оркестр. 

Военнослужащий из Башкирии служит в зоне СВО солистом полкового оркестра
Военнослужащий из Башкирии служит в зоне СВО солистом полкового оркестра

Потом он заключил контракт на 3 года. До начала специальной военной операции Динар выполнял свой воинский долг в Сирии в качестве водителя «КамАЗа» в составе артиллерийского дивизиона. Сейчас он подписал второй контракт.

Динар поделился, что играет на инструментах для личного состава и участвует в конкурсах военных оркестров, где не раз занимал призовые места. Он сказал, что любит выступать перед товарищами по оружию, а тем очень нравится игра Динара.

Напомним, что ИА «Башинформ» уже писало о заслуженном артисте Башкортостана, флейтисте Башгосфилармонии Радике Динахметове. Он служит санитаром медицинского взвода батальона им. Тагира Кусимова, который входит в состав мотострелкового полка «Башкортостан».

Источник: https://www.bashinform.ru/news/svo/2023-08-30/boets-iz-bashkirii-sluzhit-v-zone-svo-solistom-voennogo-orkestra-3411658 

Фото: скриншот видео с телеграм-канала министерства обороны РФ

 

 

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