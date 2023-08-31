+14 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
31 Августа , 21:23

Участники СВО из Башкирии прокомментировали личную поддержку Радия Хабирова, оказываемую им каждому солдату

Бойцы СВО высказали мнение, почему глава Башкирии остро воспринимает каждую судьбу солдата, защищающего сегодня интересы нашей страны на передовой.

Офицер политотдела третьего армейского корпуса, выполняющий боевые задачи в зоне СВО Азат Бадранов отметил, что в ходе поездок на передовую руководитель к каждой просьбе военных  относиться с пониманием и со всей искренностью. Для него важно, чтобы все наши бойцы обязательно вернулись домой к родным невредимыми. А любая потеря воспринимается им, как личная трагедия.

Боец добровольческого батальона Башкирии имени Шаймуратова с позывным Гюрза прокомментировал ситуацию, связанную с военнослужащим, который в начале августа угрожал устроить взрыв на Нагаевском шоссе. Он поддерживает мнение Радия Хабирова, что при любых обстоятельствах нельзя идти на насилие. Любую проблему можно решить мирным путем.

Боец Ильгиз Султанмуратов с позывным «Уршак» подчеркнул, что руководитель региона лично встретился с мужчиной, который желал устроить взрыв. Это в очередной раз доказывает, что он не только отличный руководитель региона, но и настоящий мужчина.

Боец батальона имени Шаймуратова с позывным «Салим» уже в девятый раз становится участником боевых действий. Мужчина отметил, несмотря на выбор Ильдара завершить свой путь, он для всех участников СВО и Главы Башкирии останется прежде всего солдатом.

Автор:Эльвира Рахимова
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сетевое издание «Стерлитамакский рабочий» зарегистрировано в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».
Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика