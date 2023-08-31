Участники СВО из Башкирии прокомментировали личную поддержку Радия Хабирова, оказываемую им каждому солдату

Офицер политотдела третьего армейского корпуса, выполняющий боевые задачи в зоне СВО Азат Бадранов отметил, что в ходе поездок на передовую руководитель к каждой просьбе военных относиться с пониманием и со всей искренностью. Для него важно, чтобы все наши бойцы обязательно вернулись домой к родным невредимыми. А любая потеря воспринимается им, как личная трагедия.

Боец добровольческого батальона Башкирии имени Шаймуратова с позывным Гюрза прокомментировал ситуацию, связанную с военнослужащим, который в начале августа угрожал устроить взрыв на Нагаевском шоссе. Он поддерживает мнение Радия Хабирова, что при любых обстоятельствах нельзя идти на насилие. Любую проблему можно решить мирным путем.

Боец Ильгиз Султанмуратов с позывным «Уршак» подчеркнул, что руководитель региона лично встретился с мужчиной, который желал устроить взрыв. Это в очередной раз доказывает, что он не только отличный руководитель региона, но и настоящий мужчина.

Боец батальона имени Шаймуратова с позывным «Салим» уже в девятый раз становится участником боевых действий. Мужчина отметил, несмотря на выбор Ильдара завершить свой путь, он для всех участников СВО и Главы Башкирии останется прежде всего солдатом.