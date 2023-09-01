О занятости и развитии Стерлитамака - второго по величине города Башкирии

Открыл заседание председатель Совета директоров города Стерлитамака Эдуард Давыдов. Он отметил, что среди важных уже достигнутых результатов совместной работы стало создание в городе Центра поддержки участников СВО и их семей. Он стал первым в республике и России. Так же идёт реализация экологической программы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО, СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ, ЭКОЛОГИЯ

Глава администрации ГО Рустем Газизов сделал акцент на социально- экономическое развитие города. Активно идёт благоустройство. Набережная реки Стерли уже стала центром притяжения горожан. На набережной Ашкадара работы продолжатся и в следующем году. Здесь будут так же углублено дно водоёма и расчищено русло. Березовая роща по улице Комарова, ещё недавно имевшая неприглядный вид, приобрела вполне цивилизованные черты с дорожками, скамейками, детскими и спортивными площадками. Парк здоровья в лесном массиве за спорткомплексом «Содовик» - это не только спортивный объект, но и замечательная прогулочная зона. В Первомайском посёлке на въезде в город уже готово красивое современное ограждение. По части благоустройства дворов город уходит от старых стандартов, внедряя новые проекты, как это уже сделано на проспекте Ленина, 87, Худайбердина, 130, завершаются работы на ул. Артёма, 5,7,9.

В 60 подъездах 17 многоквартирных домов проводится комплексный ремонт. В 16 подъездах работы уже завершены.

Стерлитамаку выделены средства из республиканского бюджета на строительство дороги по улице Былинной (работы завершатся к концу октября). Среди множества других качественно и в сроки отремонтированных названа дорога по улице Водолаженко. По поводу невозможности расширения здесь проезжей части, мэр констатировал , что территории по обе её стороны принадлежат району, а не городу.

Важным и сложным вопросом остаётся ремонт Бельского моста. Он является одной из основных транспортных артерий, имеет большое значение для промышленных предприятий. Есть проектно-сметная документация на реконструкцию моста. Она прошла государственную экспертизу. Стоимость реализации проекта по реконструкции моста по предварительному расчёту составляет 2,6 млрд руб..

При поддержке федерального центра город включен в национальный проект «Чистый воздух». Говоря о городской экологической программе «Чистый воздух – здоровые дети», мэр призвал предприятия, общественные организации и горожан активнее направлять свои предложения по улучшению ситуации. Здесь очень важен анализ всех источников выбросов. Их в городе сейчас 2700 и только 529 из них сдают отчёты. Выбросы более 2 тысяч источников нигде пока не отражены.

Уже реализуемый проект рекультивации городской свалки оценивается в 860 млн рублей.

В этом году к 1 сентября реконструированы три школы города - №№ 29, 19 и 30. К концу декабря завершатся работы в новом корпусе гимназии №1. Следующий этап – капитальный ремонт ещё 5 школ. В Прибрежном микрорайоне выделен участок под строительство новой школы с бассейном. Она появится к концу 2024 года.

Город уже ознакомился с лучшими московскими практиками по части открытия губернаторских школ. В Стерлитамаке планируется открыть первую в регионе школу Главы РБ. Шла речь о её нефтехимическом уклоне.

Глава администрации поблагодарил руководство БСК и других предприятий помощь за помощь в реализации городских проектов и организации ярких, креативных и насыщенных праздников – Дня Победы, «1000 велосипедистов», «Купца 2.0» и других.

ХЛЕБ - ВСЕМУ ГОЛОВА

Принимающая сторона в лице генерального директора Стерлитамакского хлебокомбината «Стерх» Ю.Н.Герасимова рассказала о работе предприятия. Его история началась в далёком 1909 года с Сидора Жилкина, объединившего несколько мелких пекарен. Сегодня «Стерх» - это шесть современных хлебозаводов. Основная его продукция (90 процентов) – классические сорта хлеба. Всего здесь производится до 200 наименований продукции. Рынок – Стерлитамак и другие города и районы в радиусе 300 километров. Успешно работает и собственная сеть магазинов. Продукция «Стерха» поступает в школы, больницы, детские сады. Вся она сертифицирована.

Оборудование предприятия постоянно обновляется, появляется более высокотехнологичное. Сейчас предприятие на стадии замены печей. Однако из-за санкций пришлось взять тайм-аут по части покупки оборудования немецкого производства в пользу Шебекинского машзавода.

Но даже самое современное оборудование пока не способно заменить людей. Их на предприятии 600 человек. Средний возраст 44 года. При этом ощущается нехватка кадров. Ежегодно на «Стерхе» проходят практику от 70 до 90 ребят из колледжа индустрии питания и сервиса. В этом году из 80 таких молодых людей устроились на постоянную работу трое. Но трудились не более трёх месяцев и вскоре уволились. Видимо, сказываются особенности производства – в цехах достаточно высокая температура, присутствует физический труд Руководство «Стерха» готово к сотрудничеству с учебными заведениями, участию во взаимовыгодных программах и проектах.

На предприятии давно существуют традиции наставничества. Ежегодно до тысячи экскурсантов знакомятся с работой предприятия и его замечательным музеем.

ПРЕДЛАГАЕТ ЦЗН

Директор Центра занятости населения, продолжая тему, отметил, что уровень безработицы в городе составляет 0, 52 процента. Тем временем здесь насчитывается 3,5 тысячи вакансий. Иными словами, на каждого безработного приходится пять вакансий. Получается, что потенциальные работники не соответствуют требованиям работодателей.

Программа занятости, разработанная на федеральном уровне, показала эффективность общественных работ и временного трудоустройства. Ведь есть предприятия, где характер работ сезонный.

С помощью ЦЗН можно пройти профильное обучение, в том числе для оборонных предприятий. Но желающих обучаться немного. А большинство из тех, кто начал обучение (например, на токарей или каменщиков) не заканчивают его.

Так же возможно возмещение работодателям затрат на создание рабочих мест для инвалидов (3 группы – 80 тысяч рублей, 1 и 2 – 100 тысяч рублей.).

МНЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА

Заместитель министра образования Республики Башкортостан И.В.Косолапова привела такую статистику – в Стерлитамаке учебные заведения выпускают до 2,5 тысяч различных специалистов. Но кадров для предприятий не хватает. Таких востребованных профессий как крановщики или шлифовщики среднее профессиональное образование не готовит. Нужны краткосрочные программы обучения. И не у каждого колледжа пока налажена связь с предприятиями – потенциальными работодателями. Примеры для выстраивания таких взаимоотношений - БСК - Института химических технологий и инжиниринга, БСК – Химико-технологический колледж.

Примерно 40 процентов выпускников трудоустраиваются сразу после получения документа об образвании, другие 40 процентов уходят в армию. И трудоустраивать нужно тех, кто возвращается из армии.

Инесса Васильевна предложила руководителям предприятий проанализировать потребность в кадрах для передачи информации в министерство образования, чтобы вновь собраться в отдельном формате и детально обсудить проблему.

МЕМОРИАЛ ПОГИБШИМ БОЙЦАМ СВО

Первый заместитель главы администрации города, секретарь Совета директоров А.Р.Гафаров озвучил просьбу родственников погибших бойцов СВО о создании в их честь мемориала. Глава администрации Р.Ф.Газизов в этой связи сказал, что лучшим местом будет сквер имени маршала Жукова, где уже установлены памятники воинам Великой Отечественной войны, десантникам, пограничникам. И хоть спецоперация ещё не завершилась, памятник будет спроектирован и установлен. Такой пример в городе уже есть. Стела воинам-интернационалистам в Стерлитамаке была установлена до окончания войны в Афганистане.

Предложение по созданию и установке памятника воинам СВО принято Советом директоров.

Фото Сергея Крамскова и пресс-службы администрации ГО