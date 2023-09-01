В Стерлитамаке прошел большой праздник в честь Дня знаний

По доброй традиции все первоклассники города, а также Ишимбая, Стерлитамакского и Ишимбайского районов получили подарки от АО «БСК» – рюкзак, глобус, бутылку для воды, мешок для обуви, раскраску и памятные значки.

К тому же в парке и перед дворцом ДК «Сода» для школьников было организовано множество активностей, поэтому каждый нашел для себя что-то интересное. Первоклассники посетили творческие мастер-классы и шоу мыльных пузырей, угостились бесплатным мороженым и даже разукрасили троллейбус, создавали свои собственные самолеты и запускали их в небо, играли в шахматы и участвовали в викторинах.

Также для ребят выступили звездные гости.

Уверены, что такой праздник понравился всем.