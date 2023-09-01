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1 Сентября , 21:51

В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний

Уже второй год подряд его организаторами стали АО «Башкирская содовая компания» и администрация города Стерлитамака.

В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний

По доброй традиции все первоклассники города, а также Ишимбая, Стерлитамакского и Ишимбайского районов получили подарки от АО «БСК» – рюкзак, глобус, бутылку для воды, мешок для обуви, раскраску и памятные значки.

К тому же в парке и перед дворцом ДК «Сода» для школьников было организовано множество активностей, поэтому каждый нашел для себя что-то интересное. Первоклассники посетили творческие мастер-классы и шоу мыльных пузырей, угостились бесплатным мороженым и даже разукрашивали троллейбус, создавали свои собственные самолеты и запускали их в небо, играли в шахматы и участвовали в викторинах. И это далеко не всё! Также для ребят выступили звездные гости.

Уверены, что такой праздник понравился всем.

В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
В Стерлитамаке прошел масштабный праздник в честь Дня знаний
Автор:Эльвира Рахимова
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"Стерлитамакский рабочий"

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