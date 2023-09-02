В Башкирии участились выходы диких животных к людям

Автор ролика написал, что в Михайловке водятся и змеи, и медведи, и волки. Также он отметил, что село находится от города в двух минутах езды.

В Караидельском районе люди увидели двух волков, которых успели заснять на видео. Животные выходили из леса на дорогу и сразу же скрывались обратно.

Телефон оперативного дежурного Минэкологии Башкортостана +7(347) 218-04-30, экстренных служб - 112.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-09-02/v-bashkirii-uchastilis-sluchai-vyhoda-dikih-zhivotnyh-k-lyudyam-3416616

Фото: скриншот видео