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2 Сентября , 14:41

В Башкирии участились выходы диких животных к людям

В селе Михайловка (Уфимский район) заметили маму-медведицу и медвежонка, которые гуляли возле мечети, потом пошли к школе и жилым дворам.

В Башкирии участились выходы диких животных к людям
В Башкирии участились выходы диких животных к людям

Автор ролика написал, что в Михайловке водятся и змеи, и медведи, и волки. Также он отметил, что село находится от города в двух минутах езды.

В Караидельском районе люди увидели двух волков, которых успели заснять на видео. Животные выходили из леса на дорогу и сразу же скрывались обратно.

Телефон оперативного дежурного Минэкологии Башкортостана +7(347) 218-04-30, экстренных служб - 112.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-09-02/v-bashkirii-uchastilis-sluchai-vyhoda-dikih-zhivotnyh-k-lyudyam-3416616 

Фото: скриншот видео 

 

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