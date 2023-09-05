3 тысячи человек в Башкирии подали заявку, чтобы вступить во второй батальон им. Салавата Юлаева

С обращением к новобранцам обратился советник главы РБ по взаимодействию с войсками Нацгвардии РФ, участник боевых действий на Северном Кавказе, полковник в отставке Артур Юмагужин. В своей речи он отметил, что башкирский народ всегда был отважным и в любые времена смело вставал на защиту своей Родины. В распоряжении добровольцев будет новейшее вооружение и техника, а также возможность вырасти, как профессионал.

— Батальон особого назначения войск национальной гвардии ждет тебя, - завершил он.

На сегодняшний день вступить в новый батальон им. Салавата Юлаева можно в нескольких городах Башкирии:

В Уфе штабы находятся по двум адресам:

улица Крупской, 7. Телефон: 8-347- 273-04-66;

бульвар Славы, 6. Ежедневно с 8 до 20 часов. Телефон: 8-987-023-76-00.

В Стерлитамаке кандидаты могут обратиться по адресу:

улица Шафиева, 15, время работы с 8:30 до 17:30, телефон 8-917-403-37-34.

В Туймазах будущих бойцов ожидают по улице Островского, 52, время работы с 8:30 до 17:30 часов, суббота и воскресенье – выходные, телефон 8-917-788-95-65.

В селе Малояз: улица 60 лет СССР, 5 (кабинет № 6), в субботу и воскресенье прием по предварительному звонку, телефон: 8-987-592-70-59.