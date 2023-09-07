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7 Сентября , 10:11

Бойцы второго батальона им. Салавата Юлаева прибывают к месту формирования

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Бойцы второго батальона им. Салавата Юлаева прибывают к месту формирования
Бойцы второго батальона им. Салавата Юлаева прибывают к месту формирования

Боец второго батальона с позывным «Учитель», который работал в одной из уфимских гимназий, поделился с телеканалом БСТчто не мог говорить на уроках о патриотизме и при этом не быть рядом с бойцами в зоне СВОБоец с позывным «Шустрый» отметил, что  наши дети смотрят на бойцов и хотят равняться на них. Важно преподнести им достойный пример для подражания.

Добровольцам организовали комфортные бытовые условия. Им помогают решить бытовые проблемы и правильно оформить нужные документы, а также объясняют порядок применения льгот для их семей. Впереди их ждёт обучение в полевых условиях.

Адреса, куда можно обратиться по отбору желающих вступить во второй батальон имСалавата Юлаева:
Стерлитамак, улШафиева15с 8.30 до 17.30
Уфаул Крупская, 7 и Бульвар Славы,6. 

Источник: https://bash.news/news/209166-dobrovolcy-vtorogo-batalyona-im-salavata-iulaeva-pribyvaiut-k-mestu-formirovaniia 

Бойцы второго батальона им. Салавата Юлаева прибывают к месту формирования
Бойцы второго батальона им. Салавата Юлаева прибывают к месту формирования
Бойцы второго батальона им. Салавата Юлаева прибывают к месту формирования
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