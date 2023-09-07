Бойцы второго батальона им. Салавата Юлаева прибывают к месту формирования

Боец второго батальона с позывным «Учитель», который работал в одной из уфимских гимназий, поделился с телеканалом БСТ, что не мог говорить на уроках о патриотизме и при этом не быть рядом с бойцами в зоне СВО. Боец с позывным «Шустрый» отметил, что наши дети смотрят на бойцов и хотят равняться на них. Важно преподнести им достойный пример для подражания.

Добровольцам организовали комфортные бытовые условия. Им помогают решить бытовые проблемы и правильно оформить нужные документы, а также объясняют порядок применения льгот для их семей. Впереди их ждёт обучение в полевых условиях.

Адреса, куда можно обратиться по отбору желающих вступить во второй батальон им. Салавата Юлаева:

Стерлитамак, ул. Шафиева, 15, с 8.30 до 17.30

Уфа, ул Крупская, 7 и Бульвар Славы,6.

Источник: https://bash.news/news/209166-dobrovolcy-vtorogo-batalyona-im-salavata-iulaeva-pribyvaiut-k-mestu-formirovaniia