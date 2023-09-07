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7 Сентября , 16:44

В Башкирии состоится фестиваль «Айда играть»

С 14 по 17 сентября на Советской площади Уфы впервые жители столицы оценят роботов, конструкторы, куклы, машинки, тактильные игрушки и многое другое.

В Башкирии состоится фестиваль «Айда играть»
В Башкирии состоится фестиваль «Айда играть»

В программу мероприятия будут включены мастер-классы, квесты, выставки, игры для родителей и их детей. Зрителей также развлекут звёзды российской эстрады, а блогеры и политики расскажут о своих любимых игрушках детства. Чтобы не оставить гостей голодными, на фестивале будет работать гастрозона «Вкусная улица». Детей с ОВЗ ожидают тактильные игрушки.

С подробной программой фестиваля игр «Айда играть» можно ознакомиться тут

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-09-07/golovolomki-semeynyy-chempionat-i-gastroulitsa-chto-zhdet-zhiteley-bashkirii-na-festivale-ayda-igrat-3423889

 

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