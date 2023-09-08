В Башкирии администрация ТСК «Аструм» города Стерлитамака от лица волонтёров и патриотов искренне благодарит правоверных мусульман

Администрация ТСК «Аструм» от лица всех волонтёров и патриотов искренне благодарит всех правоверных мусульман мечети г. Стерлитамака и Стерлитамакского района за оказанную помощь в покупке материала, из которого готовят маскировочные сети.

Пусть Аллах вознаградит Вас добром за богоугодные деяния.

Мы продолжаем изготавливать для нужд наших воинов маскировочные сети. Приглашаем всех участвовать в нашей гуманитарной акции. Ждём вас с 10 до 21 часа ежедневно на третьем этаже ТСК «Аструм», по ул. Комсомольская, 5, остановка «Колхозный рынок». Номер телефона 8-917-360-32-45.