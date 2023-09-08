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8 Сентября , 21:59

В Башкирии администрация ТСК «Аструм» города Стерлитамака от лица волонтёров и патриотов искренне благодарит правоверных мусульман

Помогли купить   материалы  для  изготовления маскировочных сетей

В Башкирии администрация ТСК «Аструм» города Стерлитамака от лица волонтёров и патриотов искренне благодарит правоверных мусульман
В Башкирии администрация ТСК «Аструм» города Стерлитамака от лица волонтёров и патриотов искренне благодарит правоверных мусульман

Администрация ТСК «Аструм»  от лица всех волонтёров и патриотов искренне благодарит всех правоверных мусульман мечети г. Стерлитамака и Стерлитамакского района за оказанную помощь в покупке   материала, из которого  готовят маскировочные сети.

 Пусть Аллах вознаградит Вас добром за богоугодные деяния.

Мы продолжаем изготавливать  для нужд наших воинов маскировочные сети.  Приглашаем всех участвовать  в нашей гуманитарной акции. Ждём вас с 10 до 21 часа ежедневно на третьем этаже ТСК «Аструм», по ул. Комсомольская,  5, остановка «Колхозный рынок». Номер телефона  8-917-360-32-45.

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