В день выборов в Башкирии будет работать колл-центр по вопросам голосования

Пресс-служба Общественной палаты республики сообщает, что день голосования начнет свою работу специальный колл-центр, диспетчеры которого будут фиксировать возникшие нарушения в ходе выборов или же помогут в решении конфликтов на избирательных участках.

Связаться с колл-центром можно по телефону +7 (34-72) 18-16-84 либо написать на эл. почту: [email protected].

Обратиться за консультацией в колл-центр можно, начиная с 8 утра 10 сентября, звонки будут приниматься в течение работы УИКов.

Кроме этого, в этот же день по всем вопросам можно позвонить на «горячую линию» для общественных наблюдателей.

Фото: ИА "Башинформ".