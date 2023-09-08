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8 Сентября , 15:34

В день выборов в Башкирии будет работать колл-центр по вопросам голосования

В воскресенье, 10 сентября, на территории Башкирии пройдут выборы депутатов Государственного Собрания – Курултая Республики Башкортостан седьмого созыва.

В день выборов в Башкирии будет работать колл-центр по вопросам голосования
В день выборов в Башкирии будет работать колл-центр по вопросам голосования

Пресс-служба Общественной палаты республики сообщает, что день голосования начнет свою работу специальный колл-центр, диспетчеры которого будут фиксировать возникшие нарушения в ходе выборов или же помогут в решении конфликтов на избирательных участках.

Связаться с колл-центром можно по телефону +7 (34-72) 18-16-84  либо написать на эл. почту: [email protected].

Обратиться за консультацией в колл-центр можно, начиная с 8 утра 10 сентября, звонки будут приниматься в течение работы УИКов.

Кроме этого, в этот же день по всем вопросам можно позвонить на «горячую линию» для общественных наблюдателей.

Фото: ИА "Башинформ".

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