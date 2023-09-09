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9 Сентября , 15:29

Глава Башкортостана поделился планами развития железнодорожного транспорта

  Радий Хабиров в своих аккаунтах в соцсетях рассказал о первом прибывшем в Уфу поезде. Это событие произошло в 1988 году. В составе поезда было всего три вагона.

Глава Башкортостана поделился планами развития железнодорожного транспорта
Глава Башкортостана поделился планами развития железнодорожного транспорта

  Радий Хабиров в своих аккаунтах в соцсетях рассказал о первом прибывшем в Уфу поезде. Это событие произошло в 1988 году. В составе поезда было всего три вагона.


  Сейчас железнодорожные пути в республике протянулись почти на 3000 км. В составе современных поездов – комфортабельные вагоны.

  Радий Хабиров поблагодарил руководителей РЖД за совместную работу. Пассажирским и грузовым перевозкам в Башкирии уделяется много внимания, как и совершенствованию проекта городских электричек.

Фото: телеграм-канал Радия Хабирова

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