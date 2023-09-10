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10 Сентября , 19:50

Как в Париже, Швейцарии и на Марсе прошли выборы депутатов Госсобрания Башкирии

В республике есть немало сел и поселков с необычными названиями. Журналисты районных изданий рассказали, как для местных жителей прошло голосование.

Как в Париже, Швейцарии и на Марсе прошли выборы депутатов Госсобрания Башкирии
Как в Париже, Швейцарии и на Марсе прошли выборы депутатов Госсобрания Башкирии

В Аургазинском районе, например, есть деревня Марс, в которой проживает 30 человек, имеющих право избрать кандидата в парламент республики. 16 из них воспользовались правом отдать свой голос прямо из дома, так как этим избирателям уже далеко за 80 лет.

- Мы вас с утра ждем, - сказали  членам избирательной комиссии 81-летние Расима Насырова и Альмира Юнусова.

А в Кигинском районе есть свой Париж, жители которого с большим удовольствием отправились на выборы.  Одна из местных парижанок призналась, что всегда ходит на выборы еще с советских времен, так как прежде всего голосует за положительные перемены в родной республике.

Жители Рублевки Давлекановского района также сегодня присоединились к голосованию. Население поселка на сегодняшний день около 100 жителей. Об этом сообщает газета «Аслыкуль».

Супруги Федор и Лидия Фетисенко проживают на Рублевке с 1949 года. Федор Степанович всю жизнь трудился в механизатором и комбайнером в колхозе имени Кирова, был передовиком производства! Лидия Дмитриевна работала поваром в местной школе, а последние годы санитаркой в ФАПе.

Супругам уже за 80 лет, но несмотря на возраст также приняли участие в выборах, надеясь, что новые депутаты обеспечат им, их детям, внукам и правнукам стабильности и процветание региона.

Дошел Единый день голосования и до жителей Швейцарии в Белебеевском районе, как и технический прогресс. На избирательном участке был установлен установили Комплекс обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), который сам считает сколько за кого проголосовали. 

Впервые приняла участие в выборах Анастасия Ваганова, студентка Аксеновского сельскохозяйственного техникума. По ее признанию, для нее это ответственный и волнительный день, который она точно запомнит на всю жизнь. Об этом сообщают в «Белебеевских известиях».

Как пишут «Иглинские вести» в селе Балтика Иглинского района избирателей встречали горячим пловом и чаем, который приготовили для жителей местные активисты и участники художественной самодеятельности братья Пластеевы.

Фото: ИА "Башинформ".

 

Как в Париже, Швейцарии и на Марсе прошли выборы депутатов Госсобрания Башкирии
Как в Париже, Швейцарии и на Марсе прошли выборы депутатов Госсобрания Башкирии
Как в Париже, Швейцарии и на Марсе прошли выборы депутатов Госсобрания Башкирии
Как в Париже, Швейцарии и на Марсе прошли выборы депутатов Госсобрания Башкирии
Как в Париже, Швейцарии и на Марсе прошли выборы депутатов Госсобрания Башкирии
Как в Париже, Швейцарии и на Марсе прошли выборы депутатов Госсобрания Башкирии
Как в Париже, Швейцарии и на Марсе прошли выборы депутатов Госсобрания Башкирии
Как в Париже, Швейцарии и на Марсе прошли выборы депутатов Госсобрания Башкирии
Как в Париже, Швейцарии и на Марсе прошли выборы депутатов Госсобрания Башкирии
Автор:Эльвира Рахимова
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