В голосовании приняли участие известные люди Башкирии

Руководитель региона высоко отметил работу прошлого Госсобрания, назвав его деятельным и конструктивным.

- Нам удалось выстроить конструктивную работу, приходилось принимать очень быстрые и непростые решения и в борьбе с коронавирусом, и в условиях санкционного давления. Поэтому, конечно, мы ожидаем, чтобы пришли достойные люди, - прокомментировал он.

В этом же избирательном участке исполнили свой гражданский долг председатель Парламента Константин Толкачев вместе с супругой. Он подчеркнул, что выборы этого года особенные, так как они проходят в условиях СВО. Это повлияло на предвыборную кампанию для кандидатов, которая прошла корректно, тактично и без серьезных нарушений.

Муфтий Талгат Таджуддин приехал на выборы в непривычном для многих образе, одевшись в бежевый плащ. По его мнению, участвовать голосовании нужно каждому гражданину в независимости от его вероисповедания.

Председатель Общественной палаты Башкирии Рамиль Рахимов, который приехал голосовать на свой избирательный участок в уфимском лицее № 21, подчеркнул, что прежде всего источником власти в нашей стране являются его люди, которые должны использовать свое право голоса и влиять на текущее развитие государства и республики.

Не остался в стороне от выборов и народный артист России и Башкирии Хурматулла Утяшев.

- Эти кандидаты являются профессионалами в своей сфере. И поэтому я возлагаю большие надежды именно на этих достойных, способных, грамотных кандидатов, - сказал он.

Фото: ИА "Башинформ".