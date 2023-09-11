Боец с позывным «Змей» показал военкору Ильясу Батыргариеву место, где погиб легендарный Фанис Хусаинов из Башкирии
Поездка на передовую – в видеорепортаже
Нашему земляку Фанису Хусаинову, напомним, удалось вернуться с задания на бронемашине неприятеля. Позднее он, спасая получившего ранение командира, вытащил его из зоны обстрела и привёз к медикам на той самой бронемашине.
Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».