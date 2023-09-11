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11 Сентября , 11:55

Боец с позывным «Змей» показал военкору Ильясу Батыргариеву место, где погиб легендарный Фанис Хусаинов из Башкирии

Поездка на передовую – в  видеорепортаже

Нашему земляку Фанису  Хусаинову, напомним, удалось вернуться с задания на бронемашине неприятеля. Позднее он, спасая получившего ранение командира, вытащил его из зоны обстрела и привёз к медикам на той самой бронемашине.

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"Стерлитамакский рабочий"

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