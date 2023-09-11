Боец спецоперации из Башкирии с супругой вышли в финал конкурса Олега Газманова «Родники»

Стерлитамаковцы, муж и жена Владимир Денисов и Олеся Спиридонова, вышли в финал Всероссийского конкурса Олега Газманова.

Их композицию выбрали из 12000 заявленных на участие в конкурсе. Слова и музыку сочинила Олеся. Это произошло во время, когда прервалась связь с Андреем и всем его подразделением. Потом были отпуск, съёмки клипа и его закономерный успех.

В ближайшее время местом финала конкурса станет Ставрополь. Олесе и Владимиру предстоит выступить за Башкирию в 17 часов (время мск.) 15 сентября.

Подсчёт голосов будет вестись на сайте проекта непосредственно во время выступления.