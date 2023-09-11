Эксперты Башкирии прокомментировали, насколько успешно прошли выборы-2023 в республике

Эксперты Башкирии дали свою оценку, насколько успешно прошли выборы в республике.

Заместитель председателя Общественной палаты РБ Лида Исаргакова отметила, что сохранить легитимность выборов прежде всего помогли обученные общественные наблюдатели, которых было подготовлено более 13 тысяч человек. А в день Единого голосования 6,5 тысяч наблюдателей работали на своих избирательных участках.

Председатель совета молодых политологов РБ Вильдан Исянгильдин оценил, что многие граждане приняли участие в голосовании в дистанционном электронном формате, что доказывает о готовности региона к подобным современным новшествам особенно перед избирательной камапанией 2024 года.

Председатель межпартийного совета региональных отделений политических партий Валех Аббасов подчеркнул, успех прошедших выборов обуславливается тем, что в составе избирательных комиссий было много людей из народа, что создает атмосферу доверия.

Свою оценку выборам дали и башкирские политологи.

Сергей Семенов полагает, что невысокая явка избирателей на участки говорит о стабильной и спокойной жизни населения.

По мнению Владимира Савичева, многие кандидаты упустили интересы молодого поколения, что тоже привело к небольшой явке этой группы населения на голосование.

Напомним, что к окончанию выборов, то есть к 8 часам вечера, явка избирателей составила 47, 8%.