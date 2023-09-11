Глава Башкирии Радий Хабиров запретил разработку месторождений на хребте Ирандык

Заместитель премьер-министра правительства Азамат Абдрахманов пояснил, что в марте Федеральное агентство по недропользованию и подрядчик заключили контракт на проведение поиска оксидных марганцевых руд на Файзуллинской, Баймакской и Абзелиловской площадях. Исследования выявили отсутствие перспектив проведения дальнейших работ из-за нединамичности вещественного состава рудовмещающих пород и качества марганцевых руд.

По мнению директора центра гуманитарных исследований и кандидата политических наук Марата Марданова, решение прекратить работу по разработке месторождений позволит сохранить биологическое разнообразие и памятники историко-культурного наследия.

Учёный Сибайского филиала Уфимского университета науки и технологий Ялиль Суюндуков считает решение Главы республики обоснованным.

Фото Олег Яровиков

Источник:https://www.bashinform.ru/news/economy/2023-09-11/po-initsiative-glavy-bashkirii-na-hrebte-irandyk-zapreschena-razrabotka-mestorozhdeniy-3430480