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11 Сентября , 15:09

Глава Башкирии Радий Хабиров запретил разработку месторождений на хребте Ирандык

Он отметил, что в республике ведётся разработка месторождений, но нужно понимать, где такая деятельность невозможна.

Глава Башкирии Радий Хабиров запретил разработку месторождений на хребте Ирандык
Глава Башкирии Радий Хабиров запретил разработку месторождений на хребте Ирандык

Заместитель премьер-министра правительства Азамат Абдрахманов пояснил, что в марте Федеральное агентство по недропользованию и подрядчик заключили контракт на проведение поиска оксидных марганцевых руд на Файзуллинской, Баймакской и Абзелиловской площадях. Исследования выявили отсутствие перспектив проведения дальнейших работ из-за нединамичности вещественного состава рудовмещающих пород и качества марганцевых руд.
По мнению директора центра гуманитарных исследований и кандидата политических наук Марата Марданова, решение прекратить работу по разработке месторождений позволит сохранить биологическое разнообразие и памятники историко-культурного наследия.
Учёный Сибайского филиала Уфимского университета науки и технологий Ялиль Суюндуков считает решение Главы республики обоснованным.

Фото Олег Яровиков

Источник:https://www.bashinform.ru/news/economy/2023-09-11/po-initsiative-glavy-bashkirii-na-hrebte-irandyk-zapreschena-razrabotka-mestorozhdeniy-3430480 

 

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