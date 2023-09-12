В Башкирии состоялась отправка второго батальона им. Салавата Юлаева

По его информации, сейчас бойцы отправились на боевое слаживание, где будут проходить подготовку полтора месяца. На боевое слаживание отправились 40 человек, 70 процентов добровольцев составляют сотрудники силовых структур, которые уже вышли на пенсию. Однако именно опытные участники боевых действий создают костяк батальона. Юмагужин отметил, что среди добровольцев есть лица из правительства, администрации, школ, а также из сферы бизнеса, военной полиции.

Военнослужащих пришли проводить их родные и близкие. Перед отъездом с мужчинами встретился заместитель премьер-министра правительства Башкирии Ирек Сагитов, который оказывает необходимую поддержку и помощь парням. По словам советника главы, Ирек Сагитов имеет за плечами военный опыт на Кавказе. Он приезжает на каждые проводы бойцов, которые обращаются к нему за любым вопросом.

Ранее Артур Юмагужин сообщал, что отбор в батальоны идёт строго. Каждого желающего проверяют на физическую и психологическую выносливость, состояние здоровья. И сегодня нет отбоя от звонков. Телефоны штабов не прекращают работу. Собеседник ГорОбзор.ру поделился, что одной из причин высокого спроса является поддержка бойцов властями Башкортостана. Добровольцам не понадобится выпрашивать зарплату, так как им будет приходить всё в срок, а их семьям также помогают главы муниципалитетов. Ещё фактор успеха набора в батальон заключается в патриотическом духе Башкирии. По словам Юмагужина, ни в одном регионе нет такого количества добровольцев, как в Башкирии.

На сегодняшний день набор во второй добровольческий батальон имени Салавата Юлаева продолжается.

Центральный штаб батальона работает в Уфе на бульваре Славы, 6 с 8.00 до 20.00 часов. Проконсультироваться и задать вопросы можно по телефону 8-987-023-76-00.

Также продолжают работу филиалы штаба.

Адреса и телефоны филиалов:Туймазы: улица Островского, 52, время работы с 8:30 до 17:30 часов, сб, вс – выходные, телефон 8-917-788-95-65;Уфа: улица Крупской, 7, телефон 8 (347) 273-04-66. В Стерлитамаке по адресу: улица Шафиева, 15, время работы с 8:30 до 17:30, телефон 8-917-403-37-34;

Источник: https://gorobzor.ru/novosti/obschestvo/185946-nastoyaschie-muzhestvennye-parni-iz-ufy-na-boevoe-slazhivanie-uehala-gruppa-boycov-vtorogo-batalona-im-salavata-yulaeva