Глава Башкирии побывал на выставке Всероссийского фестиваля «Айда играть»

До начала фестиваля руководитель региона посетил одну из них - павильон «Союзмультфильма», где представители киностудии рассказали о том, какие интересные мероприятия они приготовили для горожан и гостей праздника.

Также Радий Фаритович поговорил с представителями производителей игрушек компаний «Десятое королевство» и «Планета головоломок». Главу республики интересовало, где можно приобрести игрушки от ведущих компаний.

Привлекли внимание Главы республики площадки с ремесленными и народными игрушками.

На фестивале «Айда играть» также есть площадка, на которой для родителей особенных детей проводятся мастер-классы, также можно полюбоваться выставкой редких игрушек и даже подарить игрушку, которую передадут в детский дом или в больницы, поучаствовав в благотворительной акции. На фестивале можно будет увидеть ростовых кукол героев мультфильма «Северные амуры».

Радий Хабиров на торжественной церемонии открытия отметил, что на самом деле этот фестиваль серьёзный, так как дает повод задуматься взрослым, с какими игрушками играют их дети.

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова на церемонии открытия праздника передала обращение спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, которая отметила большую работу республики по поддержке индустрии отечественных товаров.

Поблагодарил за приглашение на прекрасный праздник руководство республики основатель Иранской ассоциации игрушек Нахчи Мохаммадхоссейн.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-09-14/glava-bashkirii-posetil-vystavku-vserossiyskogo-festivalya-ayda-igrat-3436281

Фото: Олег Яровиков