В Башкирии хирурги прооперировали участника СВО, удалив осколок гранаты из сонной артерии

На сегодняшний день участника СВО тоже удачно прооперировали. По сообщениям пресс-службы медучреждения, он получил ранение в шею в Артемовске. В военном госпитале врачи не решились удалять один из осколков, так как был риск повредить артерию. Поэтому бойца отправили к уфимским специалистам. Азату Сулейманову, Ильдару Туктарову, Раилу Мараканову,Рустаму Хайруллину, Инзиле Акхамовой и Зухре Ахметовой удалось вытащить осколок шириной 4 мл и длиной 9 мм и спасти пациента, который сейчас чувствует себя хорошо и благодарит врачей.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-09-15/ufimskie-hirurgi-prooperirovali-uchastnika-svo-udaliv-oskolok-granaty-iz-sonnoy-arterii-3438232

Фото: городская клиническая больница №21 Уфы