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15 Сентября , 11:10

В Башкирии хирурги прооперировали участника СВО, удалив осколок гранаты из сонной артерии

Уфимские врачи больницы №21 рассказали, что в 80-х годах они уже проводили подобную операцию ветерану Великой Отечественной войны, который 40 лет жил с осколком на шее. В итоге была проделана успешная операция по удалению инородного материала.

В Башкирии хирурги прооперировали участника СВО, удалив осколок гранаты из сонной артерии
В Башкирии хирурги прооперировали участника СВО, удалив осколок гранаты из сонной артерии

На сегодняшний день участника СВО тоже удачно прооперировали. По сообщениям пресс-службы медучреждения, он получил ранение в шею в Артемовске. В военном госпитале врачи не решились удалять один из осколков, так как был риск повредить артерию. Поэтому бойца отправили к уфимским специалистам. Азату Сулейманову, Ильдару Туктарову, Раилу Мараканову,Рустаму Хайруллину, Инзиле Акхамовой и Зухре Ахметовой удалось вытащить осколок шириной 4 мл и длиной 9 мм и спасти пациента, который сейчас чувствует себя хорошо и благодарит врачей.

Источник: https://www.bashinform.ru/news/social/2023-09-15/ufimskie-hirurgi-prooperirovali-uchastnika-svo-udaliv-oskolok-granaty-iz-sonnoy-arterii-3438232 

Фото: городская клиническая больница №21 Уфы

В Башкирии хирурги прооперировали участника СВО, удалив осколок гранаты из сонной артерии
В Башкирии хирурги прооперировали участника СВО, удалив осколок гранаты из сонной артерии
В Башкирии хирурги прооперировали участника СВО, удалив осколок гранаты из сонной артерии
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"Стерлитамакский рабочий"

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