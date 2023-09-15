Военный из Башкирии рассказал о силе духа российских бойцов

Мужчина попал в спецназ еще будучи срочником, да так и остался служить. Еще в прошлом году он ушёл на СВО, так считал, что должен быть там.

По словам Ермака, необстрелянных ребят в бой не допускают, для этого есть хорошо обученные военные, имеющие отличную физическую подготовку и опыт участия в боевых действиях.

Как отмечает боец, они стоят друг за друга горой, всегда прикроют. Дух же противника , по его словам, гораздо слабее. Часто противник попадает в плен, даже если по численности превосходит количество наших ребят.

Также военный отметил, что на передовой обостряются все чувства, поэтому бойцы чувствуют, что за них молятся их родные, и ощущение надежного тыла придаёт им сил.

Рассказывая о настроениях украинских пленных, «Ермак» добавляет, что противник даже не всегда знает, зачем воюет, многих из них забрали прямо с улиц и мобилизовали. Только под страхом расстрела нацбатальонов многим из них приходится идти в атаку.

Супруга же военного поделилась с корреспондентами «Красного знамени», как она его поддерживает и ждет вестей от него.

Ермак считает, что важно отдать долг Родине сполна, да и сейчас он вновь после отпуска отправится на передовую.

Напомним, что продолжается набор желающих пройти военную службу по контракту.



Военнослужащим гарантированы высокая заработная плата, полный социальный пакет, льготы, а также дополнительные выплаты за особые достижения.



Получить более подробную информацию можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).

Фото:сайт газеты "Красное знамя"