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15 Сентября , 14:35

Военный из Башкирии рассказал о силе духа российских бойцов

Спецназовец из Нефтекамска с позывным «Ермак» в интервью газете «Красное знамя» рассказал о том, с каким настроением воюют наши ребята, что их волнует, в чём нуждаются. В батальоне, где он служит есть бойцы из Стерлитамака.

Военный из Башкирии рассказал о силе духа российских бойцов
Военный из Башкирии рассказал о силе духа российских бойцов

Мужчина попал в спецназ еще будучи срочником, да так и остался служить. Еще в прошлом году он ушёл на СВО, так считал, что должен быть там.

По словам Ермака, необстрелянных ребят в бой не допускают, для этого есть хорошо обученные военные, имеющие отличную физическую подготовку и опыт участия в боевых действиях.

Как отмечает боец,  они стоят друг за друга горой, всегда прикроют. Дух же противника , по его словам, гораздо слабее. Часто противник попадает в плен, даже если по  численности превосходит количество наших ребят.

Также военный отметил, что на передовой обостряются все чувства, поэтому бойцы чувствуют, что за них молятся их родные, и ощущение надежного тыла придаёт им сил.

Рассказывая о настроениях  украинских пленных,  «Ермак» добавляет, что противник даже не всегда знает, зачем воюет, многих из них забрали прямо с улиц и мобилизовали. Только под страхом расстрела нацбатальонов многим из них приходится идти  в атаку.

Супруга же военного поделилась с корреспондентами «Красного знамени», как она его поддерживает и ждет вестей от него.

Ермак считает, что важно отдать долг Родине сполна, да и сейчас он вновь после отпуска отправится на передовую.

 Напомним, что продолжается набор желающих пройти военную службу по контракту.

Военнослужащим гарантированы высокая заработная плата, полный социальный пакет, льготы, а также дополнительные выплаты за особые достижения.

Получить более подробную информацию можно по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51 - военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района (ул. Худайбердина, 118, каб. 19).

Фото:сайт газеты "Красное знамя"

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