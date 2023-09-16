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16 Сентября , 10:11

«Башприрода» - о забавной белке

Делимся видео

В телегам-канале «Башприрода» появилось забавное видео с белкой из уфимского Ботанического сада. Спустившись с дерева на землю, зверёк  ведёт себя довольно расслабленно и не боится человека, который снимает его.

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"Стерлитамакский рабочий"

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