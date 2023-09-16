«Башприрода» - о забавной белке

В телегам-канале «Башприрода» появилось забавное видео с белкой из уфимского Ботанического сада. Спустившись с дерева на землю, зверёк ведёт себя довольно расслабленно и не боится человека, который снимает его.
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