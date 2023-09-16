На Всероссийском фестивале "Айда играть" модельные библиотеки Башкортостана представили свою площадку

Модельные библиотеки республики, известные и как библиотеки нового поколения, представили площадку «Читай и развивайся с нами», предназначенную для детей младшего и среднего возраста. Площадка знакомила посетителей с интерактивными играми, книгами, гаджетами и другим современным оборудованием, приобретенными в рамках национального проекта «Культура».



Здесь можно удовлетворить вкус самого взыскательного критика. К примеру, проверить свои знания о Республике Башкортостан и России предлагали сотрудники Кудеевской сельской библиотеки Иглинского района, которые подготовили мастер-класс по сборке деревянной карты-пазла «Республика Башкортостан», а центральная библиотека Благоварского района привлекала посетителей настольной игрой-лото «Достопримечательности городов России». Асяновская сельская библиотека Дюртюлинского района предлагает принять участие в создании собственного мультипликационного фильма из пластилина с помощью мультстудии. Любители гаджетов не могли пройти мимо современного девайса, и студия пользуется заслуженным успехом.



Юные участники фестиваля могли поколдовать за песочным столом, отправиться в виртуальное путешествие по морским глубинам или в космос в VR-очках, а с помощью интерактивного глобуса повторить уроки географии по самым различным темам. Именно такие технические новинки Старокалмашевской сельской библиотеки Чекмагушевского района делают увлекательным процесс обучения.



Дети с удовольствием участвовали в подвижных играх, к примеру, в старинной башкирской игре «Осто, осто, осто…» («Улетели, улетели, улетели…»), которую проводят сотрудники Кандринской сельской детской библиотеки Туймазинского района. Красочные и яркие настольные игры Центральной библиотеки Учалинского района и Кандринской сельской детской библиотеки Туймазинского района привлекали внимание детей, подростков и их родителей. Здесь же можно было почитать книги с выставки, но не простые, а книжки-игрушки, которые можно не только смотреть, но и слушать.

Министерство культуры Республики Башкортостан.