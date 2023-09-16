+10 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
16 Сентября , 12:00

На Всероссийском фестивале "Айда играть" модельные библиотеки Башкортостана представили свою площадку

В столице Башкортостана прошел второй день Всероссийского фестиваля игр «Айда играть».

На Всероссийском фестивале "Айда играть" модельные библиотеки Башкортостана представили свою площадку
На Всероссийском фестивале "Айда играть" модельные библиотеки Башкортостана представили свою площадку

Модельные библиотеки республики, известные и как библиотеки нового поколения, представили площадку «Читай и развивайся с нами», предназначенную для детей младшего и среднего возраста. Площадка знакомила посетителей с интерактивными играми, книгами, гаджетами и другим современным оборудованием, приобретенными в рамках национального проекта «Культура».

Здесь можно удовлетворить вкус самого взыскательного критика. К примеру, проверить свои знания о Республике Башкортостан и России предлагали сотрудники Кудеевской сельской библиотеки Иглинского района, которые подготовили мастер-класс по сборке деревянной карты-пазла «Республика Башкортостан», а центральная библиотека Благоварского района привлекала посетителей настольной игрой-лото «Достопримечательности городов России». Асяновская сельская библиотека Дюртюлинского района предлагает принять участие в создании собственного мультипликационного фильма из пластилина с помощью мультстудии. Любители гаджетов не могли пройти мимо современного девайса, и студия пользуется заслуженным успехом.

Юные участники фестиваля могли поколдовать за песочным столом, отправиться в виртуальное путешествие по морским глубинам или в космос в VR-очках, а с помощью интерактивного глобуса повторить уроки географии по самым различным темам. Именно такие технические новинки Старокалмашевской сельской библиотеки Чекмагушевского района делают увлекательным процесс обучения.

Дети с удовольствием участвовали в подвижных играх, к примеру, в старинной башкирской игре «Осто, осто, осто…» («Улетели, улетели, улетели…»), которую проводят сотрудники Кандринской сельской детской библиотеки Туймазинского района. Красочные и яркие настольные игры Центральной библиотеки Учалинского района и Кандринской сельской детской библиотеки Туймазинского района привлекали внимание детей, подростков и их родителей. Здесь же можно было почитать книги с выставки, но не простые, а книжки-игрушки, которые можно не только смотреть, но и слушать.

 

Министерство культуры Республики Башкортостан.

Автор:
Читайте нас в

"Стерлитамакский рабочий"

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.Метрика