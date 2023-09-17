В столице Башкирии стартовал чемпионат начинающих геологов «ГеоВызов»

Руководитель федерального агентства по недропользованию Евгений Петров на открытии чемпионата отметил, что наша республика популярна своей геологической школой и богатым краем, в котором есть много природных ресурсов. Он обратился к геологам и подчеркнул, что у них есть возможность посетить многочисленные геологические разрезы, а также поработать на них, что очень важно для их развития. Евгений Петров сообщил, что приобретенные студентами- геологами компетенции, станут ключевыми в экономике нашей страны.

Культурная программа чемпионата началась в зале «Башкортостан», где участников познакомили с традициями республики. На сцене выступили участники шоу «Голос" Гульнара Байгузина и другие, а также танцевальный проект "Атмосфера", вокально-хореографическая студия "Ассоль", ансамбль "Эллегия".

Студент Восточно- Казахстанского технического университета им. Даулета Серикбаева - Эльдар Сальменбаев, поделился с журналистами, что в программе чемпионата его заинтересовали "Геохимия" и "Радиометрия". Он назвал геологию масштабной наукой, затрагивающей всё на Земле.

Источник: Молодежная газета