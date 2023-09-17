В Стерлитамаке прошла акция "Рекорд России по благотворительной стрижке"
Сегодня, 17 сентября, на базе Юго-западного межрайонного центра "Семья" прошла социальная акция "Рекорд России по благотворительной стрижке". Организатором акции является волонтерское движение «Парикмахер Добра» во главе с уфимским стилистом Татьяной Овсяниковой.
В Стерлитамаке прошла акция "Рекорд России по благотворительной стрижке"
Присоединились к доброй акции и стерлитамакские профессиональные парикмахеры, которые преобразили желающих подстричься жителей города абсолютно бесплатно.
Фото Эльвиры Рахимовой.
В Стерлитамаке прошла акция "Рекорд России по благотворительной стрижке"
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