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17 Сентября , 18:45

В Стерлитамаке прошла акция "Рекорд России по благотворительной стрижке"

Сегодня, 17 сентября, на базе Юго-западного межрайонного центра "Семья" прошла социальная акция "Рекорд России по благотворительной стрижке". Организатором акции является волонтерское движение «Парикмахер Добра» во главе с уфимским стилистом Татьяной Овсяниковой.

В Стерлитамаке прошла акция "Рекорд России по благотворительной стрижке"
В Стерлитамаке прошла акция "Рекорд России по благотворительной стрижке"

Присоединились к доброй акции и стерлитамакские профессиональные парикмахеры, которые преобразили желающих подстричься жителей города абсолютно бесплатно. 

Фото Эльвиры Рахимовой.

В Стерлитамаке прошла акция "Рекорд России по благотворительной стрижке"
В Стерлитамаке прошла акция "Рекорд России по благотворительной стрижке"
В Стерлитамаке прошла акция "Рекорд России по благотворительной стрижке"
В Стерлитамаке прошла акция "Рекорд России по благотворительной стрижке"
В Стерлитамаке прошла акция "Рекорд России по благотворительной стрижке"
В Стерлитамаке прошла акция "Рекорд России по благотворительной стрижке"
В Стерлитамаке прошла акция "Рекорд России по благотворительной стрижке"
В Стерлитамаке прошла акция "Рекорд России по благотворительной стрижке"
В Стерлитамаке прошла акция "Рекорд России по благотворительной стрижке"
В Стерлитамаке прошла акция "Рекорд России по благотворительной стрижке"
В Стерлитамаке прошла акция "Рекорд России по благотворительной стрижке"
В Стерлитамаке прошла акция "Рекорд России по благотворительной стрижке"
В Стерлитамаке прошла акция "Рекорд России по благотворительной стрижке"
В Стерлитамаке прошла акция "Рекорд России по благотворительной стрижке"
В Стерлитамаке прошла акция "Рекорд России по благотворительной стрижке"
Автор:Эльвира Рахимова
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"Стерлитамакский рабочий"

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