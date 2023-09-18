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18 Сентября , 11:10

В Башкирии для участия в СВО готовят вторую группу военных поваров

Такие курсы  открылись в Уфимском колледже индустрии питания и сервиса. 

В Башкирии для участия в СВО готовят вторую группу военных поваров
В Башкирии для участия в СВО готовят вторую группу военных поваров

После окончания обучения выпускники отрпавятся в зону проведения СВО. Для того, чтобы обучиться на военного повара, необходимо обратиться в военкомат и получить заявку-одобрение. Для обучения не обязательно быть поваром по профессии.

Напомним, эта группа - уже вторая, подготовленная в Башкирии. На курсах обучают обращаться с  полевыми  кухнями, работать с сублимированными и косервированными продуктами. 

Напомним, по вопросам оформления на службу по контракту можно обращаться в военный комиссариат по месту учета либо на Пункт отбора на военную службу по контракту, который находится в г. Уфа, ул. Революционная 156. Тел.: 8 (347) 248-29-31, 248-18-63. Чтобы узнать подробности Вы можете обратиться в Ситуационный центр Республики Башкортостан по номеру 122, (347) 218-19-19.

Полный список военных комиссариатов городов и районов Башкортостана смотрите тут

Фото: ИА "Башинформ".

 

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