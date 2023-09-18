В Башкирии работники ГИБДД пришли на помощь трём детям и женщине, у автомобиля которой лопнуло колесо

На автотрассе, идущей из Уфу в сторону Оренбурга, работники ГИБДД увидели автомашину с лопнувшим колесом. Остановившимся рядом старшему лейтенанту Сергею Мальцеву и лейтенанту Артёму Зинину пришла при этом только одна мысль - нужно помочь. Что они и сделали, быстро установив запаску.

Женщина в свою очередь отправила письменную благодарность в адрес республиканской Госавтоинспекции. В предыдущих публикациях ИА «Башинформ» сообщал о подобном случае, когда автоледи помогли работники стерлитамакской дорожной инспекции.

Снимок из леграм-канала Владимира Севастьянова