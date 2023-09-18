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18 Сентября , 08:49

В Башкирии работники ГИБДД пришли на помощь трём детям и женщине, у автомобиля которой лопнуло колесо

Она  отправила  письменную благодарность  в адрес республиканской Госавтоинспекции

В Башкирии работники ГИБДД пришли на помощь трём детям и женщине, у автомобиля которой лопнуло колесо
В Башкирии работники ГИБДД пришли на помощь трём детям и женщине, у автомобиля которой лопнуло колесо

На автотрассе, идущей из  Уфу в сторону Оренбурга, работники ГИБДД увидели автомашину с лопнувшим колесом.  Остановившимся рядом старшему лейтенанту Сергею Мальцеву и лейтенанту Артёму Зинину пришла при этом только одна мысль  - нужно помочь.  Что они и сделали,  быстро установив запаску.

Женщина   в свою очередь отправила  письменную благодарность  в адрес республиканской Госавтоинспекции. В предыдущих публикациях  ИА «Башинформ»  сообщал о подобном случае, когда  автоледи помогли работники стерлитамакской дорожной инспекции.

Снимок из леграм-канала  Владимира Севастьянова

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