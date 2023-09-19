Президент России Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте»

Теперь вместо обычного бумажного паспорта можно предъявлять цифровое удостоверение с портала «Госуслуги». Какой вариант удостоверения личности предоставить - бумажный или цифровой человек выбирает сам.

«Представление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно», — подчеркивается в указе.

В течение трех месяцев правительство должно составить перечень ситуаций и документов, которые могут заменяться цифровым вариантом с приложения или сайта «Госуслуги».

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Фото: ИА "Башинформ".