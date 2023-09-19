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19 Сентября , 09:31

Президент России Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте»

Об этом сообщает информационное агентство "Башинформ" со ссылкой на  официальный портал правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте»
Президент России Владимир Путин подписал указ о «цифровом паспорте»

Теперь вместо обычного бумажного паспорта можно предъявлять цифровое удостоверение с портала  «Госуслуги». Какой вариант удостоверения личности предоставить - бумажный или цифровой человек выбирает сам. 

«Представление сведений с использованием мобильного приложения осуществляется добровольно», — подчеркивается в указе.

В течение трех месяцев правительство должно составить перечень ситуаций и документов, которые могут заменяться цифровым вариантом с приложения или сайта «Госуслуги».

Указ вступает в силу со дня опубликования.

Фото: ИА "Башинформ".

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