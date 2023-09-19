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19 Сентября , 15:48

Школьники из Башкирии пишут бойцам

«Вы обязательно победите!», «Мы ждём вас домой», «Возвращайтесь живой и здоровый!». В  незатейливых детских строчках – надежда и то доброе волшебство, для которого и живут на свете искренние слова.

Школьники из Башкирии пишут бойцам
Школьники из Башкирии пишут бойцам

Школа юных журналистов «Автор» и библиотека № 9 г.Стерлитамака проводят акцию «Письмо бойцу». Инициативу поддержали ребята из 3 «В» класса 35-й школы. Вместе с классным руководителем Г.Р.Талачевой и библиотекарем О.М.Маркеловой школьники писали письма участникам СВО. Заветные треугольнички отправятся на передовую с ближайшим гуманитарным конвоем.

Вы тоже можете приблизить победу – поддержать наших бойцов. Ваших писем ждут в библиотеке № 9 по ул.Щербакова, 7. Время работы - со вторника по субботу с 10 до 19 часов. 

Автор:Екатерина Яковлева
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