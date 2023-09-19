Школьники из Башкирии пишут бойцам

Школа юных журналистов «Автор» и библиотека № 9 г.Стерлитамака проводят акцию «Письмо бойцу». Инициативу поддержали ребята из 3 «В» класса 35-й школы. Вместе с классным руководителем Г.Р.Талачевой и библиотекарем О.М.Маркеловой школьники писали письма участникам СВО. Заветные треугольнички отправятся на передовую с ближайшим гуманитарным конвоем.

Вы тоже можете приблизить победу – поддержать наших бойцов. Ваших писем ждут в библиотеке № 9 по ул.Щербакова, 7. Время работы - со вторника по субботу с 10 до 19 часов.