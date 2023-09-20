Радий Хабиров провел встречу с активом институтов гражданского общества Башкортостана

Глава Башкирии начал своё выступление со слов благодарности членам гражданского общества региона, так как они активно помогают в организации тех или иных событий, происходящих в республике.

Радий Хабиров подчеркнул, что на сегодняшний день важно продолжать оказывать помощь и поддержку участникам военной операции, а также их семьям. Наш регион направил на Донбасс 95 конвоев с гуманитарной помощью, который собирают и отправляют предприниматели, волонтеры, а также неравнодушные жители со всей Башкирии. Также осуществляется государственная и республиканская поддержки.

Кроме того, для Башкирии, как и прежде, необходимо осуществлять стабильное развитие экономики и социальных программ.

Фото с сайта glavarb.ru.